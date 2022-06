LIVE – Berrettini-Sonego 0-0, quarti di finale Atp Stoccarda 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 10 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Sonego, sfida valevole per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda 2022. Va in scena il primo scontro diretto tra i due sul circuito maggiore. Matteo è in vantaggio per 2-0 nei precedenti ma entrambi si sono disputati a LIVEllo Challenger. Il numero dieci del mondo partirà leggermente favorito ma attenzione alla voglia del piemontese. Quest’ultimo, infatti, è apparso particolarmente a suo agio sull’erba tedesca, in particolare nei due tie-break portati a casa agli ottavi di finale per prevalere sulla wild card di casa Struff. Saranno da monitorare anche le condizioni fisiche del romano, che ha scelto quest’evento per rientrare in campo dopo uno stop forzato di ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) Ile latestuale di, sfida valevole per ididel torneo Atp 250 di. Va in scena il primo scontro diretto tra i due sul circuito maggiore. Matteo è in vantaggio per 2-0 nei precedenti ma entrambi si sono disputati allo Challenger. Il numero dieci del mondo partirà leggermente favorito ma attenzione alla voglia del piemontese. Quest’ultimo, infatti, è apparso particolarmente a suo agio sull’erba tedesca, in particolare nei due tie-break portati a casa agli ottavi diper prevalere sulla wild card di casa Struff. Saranno da monitorare anche le condizioni fisiche del romano, che ha scelto quest’evento per rientrare in campo dopo uno stop forzato di ...

Pubblicità

infoitsport : Berrettini-Sonego all'Atp Stoccarda, il risultato in diretta live della partita - sportface2016 : Tutto pronto a #Stoccarda, è il momento del derby tra #Berrettini e #Sonego: segui il LIVE del quarto di finale - levyashindu93 : RT @SkySport: #Berrettini-#Sonego LIVE dalle 12.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: CLICCA QUI per gli aggiornamenti in diretta… - Fprime86 : RT @SkySport: #Berrettini-#Sonego LIVE dalle 12.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: CLICCA QUI per gli aggiornamenti in diretta… - SkySport : #Berrettini-#Sonego LIVE dalle 12.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW: CLICCA QUI per gli aggiornamenti in… -