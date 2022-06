L’Italia potrebbe accogliere fino a 175mila profughi entro il 2022 (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel rapporto dell’Ocse è contenuto un allarme per L’Italia. In particolare, è stato stimato l’arrivo, da qui alla fine dell’anno, di complessivi 175mila profughi. Nel report si fa riferimento proprio a quest’ultimo termine: profughi e non migranti. La cifra quindi indicata riguarda i cittadini ucraini che, a causa del conflitto, chiederanno assistenza al nostro Paese. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel rapporto dell’Ocse è contenuto un allarme per. In particolare, è stato stimato l’arrivo, da qui alla fine dell’anno, di complessivi. Nel report si fa riferimento proprio a quest’ultimo termine:e non migranti. La cifra quindi indicata riguarda i cittadini ucraini che, a causa del conflitto, chiederanno assistenza al nostro Paese. InsideOver.

