L’Italia perde il suo ombrello. E spread e Borsa reagiscono (male) (Di venerdì 10 giugno 2022) La stretta sui tassi era temuta, ma anche annunciata. Nessuno, alla vigilia del consiglio direttivo della Bce di Amsterdam, aveva dubbi sulla decisione del board guidato da Christine Lagarde. Ovvero, un primo rialzo del costo del denaro a partire dal prossimo luglio, con un bis da incastonare nel mese di settembre. Tutto molto graduale, certo, ma è pur sempre materiale da maneggiare con cura. Semmai, quello che ha fatto impennare gli spread sovrani, a cominciare da quello italiano, sono le mancate rassicurazioni sulle misure per il contenimento dei rendimenti legati alle obbligazioni di Stato. Qualcuno, forse in eccesso di ottimismo, lo aveva chiamato scudo anti-spread. Ma nulla di tutto questo, nel comunicato ufficiale dell’Eurotower, si è visto (qui l’intervista all’economista Carlo Cottarelli). Dunque, tassi in risalita per la prima volta in 10 anni ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 giugno 2022) La stretta sui tassi era temuta, ma anche annunciata. Nessuno, alla vigilia del consiglio direttivo della Bce di Amsterdam, aveva dubbi sulla decisione del board guidato da Christine Lagarde. Ovvero, un primo rialzo del costo del denaro a partire dal prossimo luglio, con un bis da incastonare nel mese di settembre. Tutto molto graduale, certo, ma è pur sempre materiale da maneggiare con cura. Semmai, quello che ha fatto impennare glisovrani, a cominciare da quello italiano, sono le mancate rassicurazioni sulle misure per il contenimento dei rendimenti legati alle obbligazioni di Stato. Qualcuno, forse in eccesso di ottimismo, lo aveva chiamato scudo anti-. Ma nulla di tutto questo, nel comunicato ufficiale dell’Eurotower, si è visto (qui l’intervista all’economista Carlo Cottarelli). Dunque, tassi in risalita per la prima volta in 10 anni ...

Pubblicità

Solodiego60 : @followbenetazzo L’Italia non perde occasione per confermarsi paese di truffaldini , disonesti e speculatori , salv… - AlbertoLela : - #Salvini torna anti-Ue per recuperare consenso: “La Ue vuole svendere l’Italia come fatto con la Grecia, la borsa… - antonellaautero : RT @GradedSpa: #Energia - #Investimenti nelle #rinnovabili - l'#Italia perde terreno e passa dal 13esimo al 15esimo posto #renewables #ene… - vito_grassi : RT @GradedSpa: #Energia - #Investimenti nelle #rinnovabili - l'#Italia perde terreno e passa dal 13esimo al 15esimo posto #renewables #ene… - antonellaautero : #Energia - #Investimenti nelle #rinnovabili - l'#Italia perde terreno e passa dal 13esimo al 15esimo posto RT… -