L’Italia di Valcareggi è campione d’Europa – 10 giugno 1968 – VIDEO

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il 10di Ferrucciosupera la Jugoslavia per 2-0 grazie alle reti di Riva e Anastasi e trionfa agli Europei Una finale che non ne voleva più sapere di finire. Per vincere il suo primo, e fin’ora unico Europeo,ha dovuto giocare due volte la sfida con la Jugoslavia. Dopo aver superato l’Urss grazie al sorteggio, gli azzurri arrivano finalmente a giocarsi l’atto conclusivo con gli slavi. La gara conclusiva di una manifestazione come i Campionati Europei non è mai una partita semplice. A maggior ragione se gli incontri da disputare diventano più di uno. Il primo infatti termina sul punteggio di 1-1, grazie al gol nel finale di Domenghini, che pareggia l’iniziale vantaggio di Dzajic. Al termine dei tempi supplementari però l’equilibrio resta immutato ...