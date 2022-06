Liste pro Putin, Gabrielli: “Nessuna Spectre ma riflettori sulle fake news. Basta sospetti infamanti” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Non esiste nessun Grande Fratello o Spectre in Italia. Non si investiga sulle opinioni. I riflettori sono accesi sulla circolazione di fake news”. Ha esordito così Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, intervenendo a una conferenza stampa da remoto perché positivi al covid. Obiettivo: fare chiarezza sulla ‘lista pro Putin’ scodella dal Corriere della Sera, che ha fatto molto discutere di recente. “Non ha nulla a che vedere con l’attività di intelligence. Anche perché si tratta di un’attività iniziata non in occasione della guerra in corso tra Ucraina e Russia, ma addirittura prima del periodo pandemico”. Gabrielli: non esiste Nessuna Spectre contro i filo Putin Dietro la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) “Non esiste nessun Grande Fratello oin Italia. Non si investigaopinioni. Isono accesi sulla circolazione di”. Ha esordito così Franco, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, intervenendo a una conferenza stampa da remoto perché positivi al covid. Obiettivo: fare chiarezza sulla ‘lista pro’ scodella dal Corriere della Sera, che ha fatto molto discutere di recente. “Non ha nulla a che vedere con l’attività di intelligence. Anche perché si tratta di un’attività iniziata non in occasione della guerra in corso tra Ucraina e Russia, ma addirittura prima del periodo pandemico”.: non esistecontro i filoDietro la ...

