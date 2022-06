Lista di proscrizione, Gabrielli: “Nessuna investigazione sui nomi citati dal Corriere. Infastidito che parlasse di Petrocelli” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Se i nomi che non figurano nel bollettino ma sono stati indicati come putiniani d’Italia sono oggetto di attività dell’intelligence? Su Petrocelli che si è sentito giustamente leso, posso rassicurarlo sul fatto che il suo nominativo non compare in nessun tipo di investigazione, come non compaiono in nessun tipo di investigazione i nominativi fatti dal giornale né quelli presenti in questo bollettino. Un conto è riportare dichiarazioni, un conto svolgere approfondimenti e investigazioni”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, Franco Gabrielli, nella videoconferenza stampa indetta oggi dopo la declassificazione del documento di monitoraggio sullo stato della disinformazione decisa dopo l’articolo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) “Se iche non figurano nel bollettino ma sono stati indicati come putiniani d’Italia sono oggetto di attività dell’intelligence? Suche si è sentito giustamente leso, posso rassicurarlo sul fatto che il suonativo non compare in nessun tipo di, come non compaiono in nessun tipo dinativi fatti dal giornale né quelli presenti in questo bollettino. Un conto è riportare dichiarazioni, un conto svolgere approfondimenti e investigazioni”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai servizi segreti, Franco, nella videoconferenza stampa indetta oggi dopo la declassificazione del documento di monitoraggio sullo stato della disinformazione decisa dopo l’articolo del ...

Pubblicità

petergomezblog : Lista di presunti putiniani, Lucio Caracciolo (Limes) a La7: “Quadro triste delle nostre istituzioni: chi ha titolo… - fattoquotidiano : La pubblicazione sul Corriere della Sera della lista di proscrizione dei “putiniani d’Italia” si porta dietro (alme… - vitopetrocelli : La lista di influencer filoputiniani? 'Non l'ha stilata il Copasir'. Lo dice il presidente, senatore Urso. Se ne de… - Nicola23453287 : RT @Alexia411O234: Travaglio : io voglio essere filo-quello che mi pare e non per questo devo finire in un lista di proscrizione, è questa… - LaSabri05506139 : RT @petergomezblog: Lista di presunti putiniani, nel report del Dis non ci sono i nomi citati dal Corriere (tranne due). Dove sono gli altr… -