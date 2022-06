Lista dei putiniani, Padellaro se la prende con Sarzanini: cosa ha pubblicato il Corriere (Di venerdì 10 giugno 2022) Scintille a "Otto e Mezzo" tra Fiorenza Sarzanini e Antonio Padellaro sui giornalisti e studiosi bollati come filoputiniani dal Corriere della Sera nei giorni scorsi. L'articolo ha suscitato indignazione pubblica e parte della stampa ha parlato di “ignobile Lista di proscrizione”, il Copasir ha dichiarato di essere all'oscuro della vicenda, mentre i servizi segreti hanno negato l'esistenza di un dossier. Fiorenza Sarzanini, autrice del pezzo e ospite del talk politico di La7, ha provato a far chiarezza evidenziando che una notizia è una notizia e va data: “E' stata avviata un'indagine sulla propaganda e sulla disinformazione in merito al conflitto in Ucraina. Un'indagine ammessa da Urso, presidente del Copasir, che dice di aver ricevuto la relazione dall'intelligence il giorno dopo il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Scintille a "Otto e Mezzo" tra Fiorenzae Antoniosui giornalisti e studiosi bollati come filodaldella Sera nei giorni scorsi. L'articolo ha suscitato indignazione pubblica e parte della stampa ha parlato di “ignobiledi proscrizione”, il Copasir ha dichiarato di essere all'oscuro della vicenda, mentre i servizi segreti hanno negato l'esistenza di un dossier. Fiorenza, autrice del pezzo e ospite del talk politico di La7, ha provato a far chiarezza evidenziando che una notizia è una notizia e va data: “E' stata avviata un'indagine sulla propaganda e sulla disinformazione in merito al conflitto in Ucraina. Un'indagine ammessa da Urso, presidente del Copasir, che dice di aver ricevuto la relazione dall'intelligence il giorno dopo il ...

