L’isola de…gli infortunati! Dopo Edoardo anche Marialaura finisce in infermeria (Di venerdì 10 giugno 2022) Marialaura assente dalL’isola per accertamenti Quest’anno L’isola dei famosi sembra aver ricevuto una maledizione per quanto riguarda lo stato di salute dei naufraghi. Infatti negli 80 giorni di permanenza, vari concorrenti hanno avuto bisogno delle visite mediche (anche più volte). L’ultima della lista è Marialaura. Da alcuni giorni sulla nuova isola, Playa Ultimo Sfuerzo, non L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 giugno 2022)assente dalper accertamenti Quest’annodei famosi sembra aver ricevuto una maledizione per quanto riguarda lo stato di salute dei naufraghi. Infatti negli 80 giorni di permanenza, vari concorrenti hanno avuto bisogno delle visite mediche (più volte). L’ultima della lista è. Da alcuni giorni sulla nuova isola, Playa Ultimo Sfuerzo, non L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

RealGossipland : Problemi per gli autori de L'Isola perché i naufraghi vogliono ritirarsi tutti per vari malesseri DETTAGLI QUI… - RealGossipland : Problemi per gli autori de L'Isola perché i naufraghi vogliono ritirarsi tutti per vari malesseri. DETTAGLI QUI… - regole_senza : @fabiofabbretti Taluni avevano già recitato il 'de profundis' dell'Isola sostenendo che gli ascolti stessero crolla… - Ilmarchese15 : RT @RealGossipland: Problemi per gli autori de L'Isola perché i naufraghi vogliono ritirarsi tutti per vari malesseri. DETTAGLI QUI https:… - MarySpes : RT @RealGossipland: Problemi per gli autori de L'Isola perché i naufraghi vogliono ritirarsi tutti per vari malesseri. DETTAGLI QUI https:… -