L’indizio sul futuro di Kostic, il barbiere: “vai alla Juventus?”, la risposta dell’amico | VIDEO (Di venerdì 10 giugno 2022) La Juventus ha intenzione di chiudere al più presto per Filip Kostic. Si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A, il serbo è un esterno di sinistra che può giocare in attacco o sulla linea dei centrocampisti. E’ bravissimo a fornire assist per i compagni e salta l’uomo con facilità. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Radni?ki Kragujevac, Groningen, Stoccarda, Amburgo, ma il salto di qualità si è registrato al Francoforte. I bianconeri sono alla ricerca di innesti per la prossima stagione. Il primo colpo è stato il ritorno di Paul Pogba, il francese è ancora in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. In attacco sarà una vera e propria rivoluzione, solo Vlahovic e Chiesa sono sicuri della conferma. Dybala e Bernardeschi non hanno rinnovato, Morata e Kean sono ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Laha intenzione di chiudere al più presto per Filip. Si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A, il serbo è un esterno di sinistra che può giocare in attacco o sulla linea dei centrocampisti. E’ bravissimo a fornire assist per i compagni e salta l’uomo con facilità. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Radni?ki Kragujevac, Groningen, Stoccarda, Amburgo, ma il salto di qualità si è registrato al Francoforte. I bianconeri sonoricerca di innesti per la prossima stagione. Il primo colpo è stato il ritorno di Paul Pogba, il francese è ancora in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. In attacco sarà una vera e propria rivoluzione, solo Vlahovic e Chiesa sono sicuri della conferma. Dybala e Bernardeschi non hanno rinnovato, Morata e Kean sono ...

Pubblicità

sportli26181512 : 'Juve prossima squadra?': il sorriso sibillino di #Kostic è un indizio: In un breve video pubblicato su Tik Tok, l'… - MPellei : @madalon721 Sul primo indizio l'abbiano azzeccata in pochi. Come dicevo ieri sera a @ElenCaSc , bisogna entrare nel… - Spazio_Napoli : ?? ULTIM'ORA NAPOLI: Valter #DeMaggio, a Kiss Kiss Napoli, ha parlato del calciomercato degli azzurri. ? #Ospina 'è… - DanieleFassina : RT @P300it: La #F1 correrà questo #RaceWeek nuovamente un tracciato cittadino, ovvero #Baku per l'#AzerbaijanGP????. Scriveteci qui sotto qu… - P300it : La #F1 correrà questo #RaceWeek nuovamente un tracciato cittadino, ovvero #Baku per l'#AzerbaijanGP????. Scriveteci… -