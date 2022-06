'L'indagine sulla qualità della vita è il sunto perfetto di questi anni di Tambellini - Raspini' (Di venerdì 10 giugno 2022) "L'ultima indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita è il sunto perfetto dell'operato " o meglio non operato " dell'amministrazione Tambellini - Raspini in questi anni " osserva Riccardo ... Leggi su lanazione (Di venerdì 10 giugno 2022) "L'ultimadel Sole 24 Oreè ildell'operato " o meglio non operato " dell'amministrazionein" osserva Riccardo ...

Advertising

ladyonorato : Quindi le mie perplessità sulla responsabilità russa dei morti di #Bucha non erano infondate!!! L’indagine INDIPEND… - fattoquotidiano : FACT CHECKING Una rete “pro Putin”, una “minaccia ibrida” che inquina il dibattito pubblico e mina la sicurezza naz… - nivesottaviani : RT @ladyonorato: Quindi le mie perplessità sulla responsabilità russa dei morti di #Bucha non erano infondate!!! L’indagine INDIPENDENTE se… - nuvolar97330681 : RT @ladyonorato: Quindi le mie perplessità sulla responsabilità russa dei morti di #Bucha non erano infondate!!! L’indagine INDIPENDENTE se… - radiotaormina : I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno proceduto al sequestro del tonno che era rimasto ancora sulla tavola… -