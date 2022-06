L'incidente che ha fatto impennare di nuovo i prezzi del gas in Europa (Di venerdì 10 giugno 2022) Un incendio è scoppiato in uno dei più grandi impianti di gas naturale liquefatto negli Stati Uniti, rallentando le esportazioni verso l'Unione europea Leggi su wired (Di venerdì 10 giugno 2022) Un incendio è scoppiato in uno dei più grandi impianti di gas naturale liquenegli Stati Uniti, rallentando le esportazioni verso l'Unione europea

Pubblicità

_Nico_Piro_ : di incidente nucleare e di allargamento del conflitto a Paesi vicini. Tutto questo trascurando la “fatica” da guerr… - poliziadistato : Lavinia a 16 mesi per un incidente è finita in coma e da allora la sua famiglia si prende cura di lei h24. Ritratta… - poliziadistato : #PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno A… - Chiarg1 : @OldDog1312 Ci tengo a specificare per quelli come te (del resto la colpa è mia che mi porto questo fardello ma tan… - Salvitus1 : RT @m_robella22: Ancona??10/06/22 ??Operaio di 57 anni, TROVATO MORTO NELLA STANZA DELL’HOTEL DOVE ERA OSPITE. ????TERZA PERSONA TROVATA MOR… -