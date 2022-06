Limatola | stasera si chiude la campagna elettorale di Massimiliano Marotta

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Silaper la lista n.1 ‘Aper’. Un lungo percorso chearriva al suo apice in Piazza Roma. Previsto per le 22.45 il discorso conclusivo del candidato sindaco,, e di alcuni consiglieri del suo gruppo. “E’ stato un percorso lungo – inizia– cominciato, però, con l’idea di portarlo a termine in maniera vittoriosa. Lo devo a me stesso, alle persone che mi hanno accompagnato e a tutta la gente che ha voglia di libertà.è stata oppressa per troppo tempo, ho avvertito questa esigenza di liberazione nella gente e l’avverto anche io. La lista n.1 A...