Liliana Segre | “Sono vittima dei leoni da tastiera Ho quasi 92 anni e ho la scorta” | VIDEO

"In un certo senso ancora Sono vittima dell'odio, dei leoni da tastiera. Tanto che la mia carissima amica, il ministro Lamorgese, mi ha imposto, circa tre anni fa, la scorta. I miei carabinieri che mi scortano mi hanno detto che Sono l'unica così vecchia, in Italia, ad avere la scorta. Evidentemente, nonostante i miei quasi 92 anni, Sono ritenuta molto pericolosa. Ritengono che qualcuno possa anticipare la mia morte, non credo che Luciana mi avrebbe imposto la scorta, che poi si è rivelata una famiglia allargata": Liliana Segre, Senatrice a vita della Repubblica Italiana, durante l'incontro "Le vittime dell'odio" organizzato dall'OSCAD

