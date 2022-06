Lidl taglia il nastro a Santa Maria Capua Vetere | un progetto per la valorizzazione del Patrimonio Archeologico locale

(Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo aver contribuito alla tutela edei reperti rinvenuti in prossimità del nuovo store, l’Insegna della GDO ha finalmenteto ilgiovedì 9 giugno 2022.Italia, catena di supermercati leader nella GDO con 700 punti vendita nel Paese continua ad investire nel sud Italia. Il nuovo supermercatodi(CE), che sorge in Via Galatina 324/A a pochi passi dalla rotonda all’incrocio con via Giuseppe Castaldo, è infatti il sesto store dell’Insegna nel Casertano. Con questo taglio delconferma nuovamente il ruolo strategico della Regione Campania nei propri piani di sviluppo. Positivo anche il risvolto occupazionale dell’operazione ...

Pubblicità

Ilaria10522112 : RT @_Masticazzi_: Ho 200 anni perchè ho scritto al sindaco di TAGLIARE LE SIEPI SULLO SPARTITRAFFICO allegando uno screen di lidl con il ta… - black_koshka_ : RT @_Masticazzi_: Ho 200 anni perchè ho scritto al sindaco di TAGLIARE LE SIEPI SULLO SPARTITRAFFICO allegando uno screen di lidl con il ta… -

Tebigeek

...'Una politica e un'economia di guerra chesalari e diritti'. Lo sciopero ha avuto modalità diverse in ogni città. Sciopero senza precedenti, ad esempio, davanti al centro logisticodi ...... multinazionale del settore retail presente in Italia con l'insegna, "sta seguendo con ... Read More In Evidenza Imprenditore russo offre 1 milione di dollari diper arresto Putin 2 Marzo ... Sono un acquirente esperto: gli articoli che devi acquistare ad Aldi, B&M e Lidl invece che al Seconda settimana di giugno all'insegna della valanga di offerte nel reparto delle carni dei supermercati Lidl. I dettagli ...Tempo di offerte estive con Lidl con il nuovo volantino del mese. Tante le promozioni lanciate dalla nota catena di supermercati che resteranno in vigore in questa prima parte del mese. Scopriamo allo ...