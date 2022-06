Lidija, Gabriela, Nevila e Camilla: morire nel dedalo nella giustizia che non ferma gli assassini (Di venerdì 10 giugno 2022) Zlatan Vasiljevic, il bosniaco che ha ucciso l’ex moglie e l’attuale compagna a Vicenza, era già stato arrestato per maltrattamenti. Daniele Bedini, indagato per i due omicidi di Sarzana, avrebbe dovuto essere in carcere per rapina Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 10 giugno 2022) Zlatan Vasiljevic, il bosniaco che ha ucciso l’ex moglie e l’attuale compagna a Vicenza, era già stato arrestato per maltrattamenti. Daniele Bedini, indagato per i due omicidi di Sarzana, avrebbe dovuto essere in carcere per rapina

