Libri da leggere. L’estate? All’insegna dei thriller (Di venerdì 10 giugno 2022) Tra i quattro Libri da leggere della settimana Quel che la marea nasconde di María Oruña. Si tratta di un fenomeno editoriale in Spagna: è il giallo dell’estate. Ha già venduto oltre 500mila copie. I dieci Libri più venduti del 2021: tre autrici sul podio X Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 giugno 2022) Tra i quattrodadella settimana Quel che la marea nasconde di María Oruña. Si tratta di un fenomeno editoriale in Spagna: è il giallo dell’estate. Ha già venduto oltre 500mila copie. I diecipiù venduti del 2021: tre autrici sul podio X Leggi anche › ...

Pubblicità

chetempochefa : 5 cose da fare senza #CTCF: - Rivedere le puntate su @RaiPlay - Ascoltare la playlist delle canzoni usate per l’in… - C_Gentilezza : Il 9 Giugno la Scuola Primaria Di Ciminà - IC Ardore é diventata un presidio di Gentilezza per la Pace ??, dove si… - giocarmon : Acquistali direttamente In Olanda. Dove vuoi, con chi vuoi, quando vuoi. Libri in Inglese e Italiano. Link alla pag… - Aleleo69 : RT @AndreaGualchie1: #DimensioneCosmica è di nuovo qui, con un numerone speciale dedicato ai 50 anni dalla scomparsa di uno dei grandi maes… - EcoDev5 : RT @MaricaGusmitta: Un ottimo libro da leggere! Autore: ?@SalamidaFabio? L'ultimo tram. Storie tragicomiche di un'Italia al capolinea : Sal… -