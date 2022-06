L’esodo degli allenatori italiani all’estero: Pirlo vicino al Karagümrük (Di venerdì 10 giugno 2022) Non solo Gattuso, ma anche un ex calciatore del Milan sembra essere molto vicino ad allenare una squadra straniera. Infatti, come annunciato ieri dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Andrea Pirlo è molto vicino al Karagümrük, squadra della Süper Lig turca. Dopo la prima vera esperienza da allenatore sulla panchina della Juventus e l’anno sabatico, il Maestro è pronto ad una nuova esperienza per provare a rilanciarsi. Pirlo-Karagümrük: un altro tecnico italiano in Turchia Reduce dalla vittoria della Supercoppa e della Coppa Italia sulla panchina della Vecchia Signora, Andrea Pirlo ha deciso di ripartire dal campionato turco. Nonostante alcuni interessamenti da parte di diverse squadre della Serie A, l’ex centrocampista della Nazionale ha accettato il progetto ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 10 giugno 2022) Non solo Gattuso, ma anche un ex calciatore del Milan sembra essere moltoad allenare una squadra straniera. Infatti, come annunciato ieri dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, Andreaè moltoal, squadra della Süper Lig turca. Dopo la prima vera esperienza da allenatore sulla panchina della Juventus e l’anno sabatico, il Maestro è pronto ad una nuova esperienza per provare a rilanciarsi.: un altro tecnico italiano in Turchia Reduce dalla vittoria della Supercoppa e della Coppa Italia sulla panchina della Vecchia Signora, Andreaha deciso di ripartire dal campionato turco. Nonostante alcuni interessamenti da parte di diverse squadre della Serie A, l’ex centrocampista della Nazionale ha accettato il progetto ...

