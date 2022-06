Le tendenze manicure dell’estate 2022

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 10 giugno 2022) La stagione più calda dell’anno è arrivata e lesono tantissime. Per l’estatetornano le unghie colorate effetto rainbow, così come spiccano le decorazioni floreali, glitter, strass e gioiello. puntano soprattutto al colore. Che siano nuance pastello – come quelle della Primavera – o fluo, la moda approva senza battere ciglio. Ma, con l’arrivo della bella stagione, si fa spazio ad un nuovo trend, quello delle unghie gioiello. Si tratta di una tendenza diffusa soprattutto con il supporto dei social come Instagram e TikTok, apprezzata anche dalle star. Crediti: @paintboxnails/InstagramEd è sempre dalle celebrità che arriva un altro trend perfetto per l’estate, quello delle unghie cromatiche, una scelta audace che utilizza soprattutto gel liquidi per ravvivare le unghie con effetto metallico. Giugno è il mese del ...