Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 10 giugno

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un'anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente.

Prime pagine quotidiani sportivi del 10 giugno 2022: Di Maria vicino alla Juve

Prime pagine dei giornali sportivi del 10 giugno 2022

Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani per il giorno 10 giugno 2022

La Gazzetta dello Sport
Corriere dello Sport

Prime pagine quotidiani economici 10 giugno 2022: crisi mercato auto, allarme

Prime pagine dei giornali economici 10 giugno 2022

Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani economici del 10 giugno 2022

Il Sole 24 Ore
Milano&Finanza
ItaliaOggi

Il Post

Gazzetta - C'è una via per Di Maria Inzaghi vota Lukaku". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sull'Inter. Il tecnico spinge per il ritorno del belga.

Le prime pagine di oggi

Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sull'annuncio della Banca Centrale Europea di voler alzare i tassi di interesse per contrastare l'aumento dell'inflazione.