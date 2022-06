Le polemiche contro Santori che a Bologna presenta il libro “Mamma | mi faccio le canne”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) “Sei un genitore? Porta con te tuo figlio o tua figlia! Sei un figlio o una figlia? Porta i tuoi genitori! Di cannabis se ne può parlare insieme!”: questo lo slogan usato da Mattia, fondatore delle Sardine e consigliere comunale a, per pubblicizzare ilmile– Guida alla cannabis per genitori e figli”, scritto da Antonella Soldo, esponente dei Radicali coordinatrice campagna Meglio Legale, eto ieri sera nel centralissimo Parco della Montagnola.è sempre stato un antiproibizionista, appena un anno fa insieme alle Sardine fu protagonista di un “cannabis tour” per sfatare il tabù sulla sostanza e chiederne la legalizzazione. Lepore: “Se non ci interroghiamo, commettiamo un errore” “Nel ...