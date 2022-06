Le mascherine agli esami sono infami ma propedeutiche: fine pena mai (Di venerdì 10 giugno 2022) Dimostrando un senso istituzionale e morale al di sotto dello zero, il ministro Speranza ha tentato di sabotare i referendum sulla Giustizia, in programma domenica prossima, imponendo misure da dittatura bananifera per chi intendesse recarsi al seggio. Come preteso dal PD, che sulla magistratura ha il controllo, e dalla intrattenitrice di regime Littizzetto che invitava qualunquisticamente ad occuparsi d’altro. Alla fine, dopo furibonde polemiche, un accordo fra il ministro di Polizia, Lamorgese, e lo stesso Speranza ha rivisto l’obbligo, degradandolo a “consiglio”. Ma c’è da scommettere che parecchi presidenti di seggio particolarmente zelanti troveranno ogni provocazione per rendere difficile la consultazione. Dove invece tutto resta com’è, e ha dell’incredibile, è sulle mascherine a scuola. Anche a scuola finita. Il governo, rabbiosamente, non si ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Dimostrando un senso istituzionale e morale al di sotto dello zero, il ministro Speranza ha tentato di sabotare i referendum sulla Giustizia, in programma domenica prossima, imponendo misure da dittatura bananifera per chi intendesse recarsi al seggio. Come preteso dal PD, che sulla magistratura ha il controllo, e dalla intrattenitrice di regime Littizzetto che invitava qualunquisticamente ad occuparsi d’altro. Alla, dopo furibonde polemiche, un accordo fra il ministro di Polizia, Lamorgese, e lo stesso Speranza ha rivisto l’obbligo, degradandolo a “consiglio”. Ma c’è da scommettere che parecchi presidenti di seggio particolarmente zelanti troveranno ogni provocazione per rendere difficile la consultazione. Dove invece tutto resta com’è, e ha dell’incredibile, è sullea scuola. Anche a scuola finita. Il governo, rabbiosamente, non si ...

