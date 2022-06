Le Mans 24h: è battaglia vera per la Hyperpole (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo le qualifiche, la 24 ore di Le Mans intrattiene il pubblico sugli spalti finalmente pieni con la Hyperpole. I migliori sei equipaggi delle prove ufficiali di ciascuna classe si contende la pole per ognuna di esse. Toyota lotta fino in fondo nella Hypercar e la spunta sulla concorrenza. Porsche e Corvette sono in lotta nella GTE Pro, con Ferrari che resta lì a guardare. Si consolerà nella GTE Am. Le Mans 2022, qualifiche: Toyota al top anche sul bagnato 24 ore di Le Mans: che succede in Hyperpole? Le due Toyota, le due Glickenhaus e l’Alpine si giocano la Hyperpole nella classe Hypercar. Alla fine è doppietta per la casa giapponese. Brendon Hartley batte Kamui Kobayashi nell’ultimo giro utile, distanziandolo di soli 177 millesimi: un niente, su un circuito di 13 Km. Per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo le qualifiche, la 24 ore di Leintrattiene il pubblico sugli spalti finalmente pieni con la. I migliori sei equipaggi delle prove ufficiali di ciascuna classe si contende la pole per ognuna di esse. Toyota lotta fino in fondo nella Hypercar e la spunta sulla concorrenza. Porsche e Corvette sono in lotta nella GTE Pro, con Ferrari che resta lì a guardare. Si consolerà nella GTE Am. Le2022, qualifiche: Toyota al top anche sul bagnato 24 ore di Le: che succede in? Le due Toyota, le due Glickenhaus e l’Alpine si giocano lanella classe Hypercar. Alla fine è doppietta per la casa giapponese. Brendon Hartley batte Kamui Kobayashi nell’ultimo giro utile, distanziandolo di soli 177 millesimi: un niente, su un circuito di 13 Km. Per ...

