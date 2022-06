Le lanterne del desiderio: se ne fai volare una in cielo i tuoi sogni si avvereranno! (Di venerdì 10 giugno 2022) Le lanterne cinesi sono diventate famose in Italia da qualche anno. Se ne vedono parecchie girare per i cieli dei nostri paesi soprattutto in estate, dopo qualche evento di festa o qualche matrimonio. Dicono che per ognuna lanciata in cielo si possa esprimere un desiderio. Sono belle da vedere, suggestive, quasi magiche. Arrivano dalla Cina, ma si stanno diffondendo a macchia d’olio anche qui in Italia. Scopriamo insieme la loro vera origine. Le lanterne del desiderio – (websource) – curiosauro.itUn desiderio per ogni lanterna Le lanterne cinesi sono diventate un must anche nel nostro paese e, ormai, non possono più mancare alla fine di ogni festa o evento importante. Vengono lanciate in aria e ogni volta che lo si fa è d’obbligo esprimere un ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 10 giugno 2022) Lecinesi sono diventate famose in Italia da qualche anno. Se ne vedono parecchie girare per i cieli dei nostri paesi soprattutto in estate, dopo qualche evento di festa o qualche matrimonio. Dicono che per ognuna lanciata insi possa esprimere un. Sono belle da vedere, suggestive, quasi magiche. Arrivano dalla Cina, ma si stanno diffondendo a macchia d’olio anche qui in Italia. Scopriamo insieme la loro vera origine. Ledel– (websource) – curiosauro.itUnper ogni lanterna Lecinesi sono diventate un must anche nel nostro paese e, ormai, non possono più mancare alla fine di ogni festa o evento importante. Vengono lanciate in aria e ogni volta che lo si fa è d’obbligo esprimere un ...

