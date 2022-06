Le infiltrazioni di Nadal sono illegali? La risposta dalla WADA

(Di venerdì 10 giugno 2022) Arriva ladell’Agenzia mondiale antidoping Da giorni si parla delleal piede a cui si è sottoposto Rafaelnecessarie per anestetizzare il piede e non avere dolore. Le sue ammissioni sul ricorso allehanno però aperto alle polemiche e destato sospetti sull’aiuto di queste o meno. Ai microofoni della televisione svizzera RTS, il direttore generale dell’Agenzia mondiale antidoping (la), Olivier Niggli, ha però fatto chiarezza. “Lea cui si è sottopostonondoping”. Leggi anche:, preoccupano le sue condizioni: in stampelle dopo Parigi Il ciclista francese, uno dei tanti,Guillame Martine a L’Equipe aveva detto: ...

