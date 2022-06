Le immagini del trionfo di Giorgia Meloni: «Noi siamo tutto quello che la sinistra non sarà mai» (Di venerdì 10 giugno 2022) Le immagini del rush finale dei comizi, il trionfo di Giorgia Meloni alla vigilia delle elezioni amministrative. Un bagno di folla dopo l’altro, a testimonianza di una destra che continua a crescere nel cuore degli italiani. «Noi siamo tutto quello che la sinistra non sarà mai», ha ripetuto la leader di Fratelli d’Italia tra gli applausi. Ed è questo l’elemento che fa la differenza. Inconfutabile un passaggio: «La sinistra ha paura di confrontarsi e l’unico modo che hanno per non rispondere alle nostre domande sensate è dire che tu sei indegno, sei un mostro e scappare». Da Verona a Viterbo, da Padova a Genova, da Lucca alla Spezia, centinaia e centinaia di cittadini hanno accolto Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) Ledel rush finale dei comizi, ildialla vigilia delle elezioni amministrative. Un bagno di folla dopo l’altro, a testimonianza di una destra che continua a crescere nel cuore degli italiani. «Noiche lanonmai», ha ripetuto la leader di Fratelli d’Italia tra gli applausi. Ed è questo l’elemento che fa la differenza. Inconfutabile un passaggio: «Laha paura di confrontarsi e l’unico modo che hanno per non rispondere alle nostre domande sensate è dire che tu sei indegno, sei un mostro e scappare». Da Verona a Viterbo, da Padova a Genova, da Lucca alla Spezia, centinaia e centinaia di cittadini hanno accolto...

Pubblicità

team_world : Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson nelle prime immagini ufficiali del film My Policeman?? E non è finita qui!… - msKOSTNER : La natura dipinge per noi, giorno dopo giorno, immagini di infinita bellezza. Prendiamoci cura del nostro pianeta.… - MinisteroDifesa : Le celebrazioni del 76° Anniversario della #FestaDellaRepubblica, una giornata densa di emozioni. Rivivi i momenti… - SecolodItalia1 : Le immagini del trionfo di Giorgia Meloni: «Noi siamo tutto quello che la sinistra non sarà mai»… - SiracusaPress : #Avola, le immagini del vasto #incendio di ieri. Necessario l'utilizzo del canadair -