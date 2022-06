Le fake news che viziano il dibattito sul salario minimo

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 giugno 2022) La prossima approvazione di una Direttiva europea sullegale ha acceso unmolto complesso, nel quale si intrecciano impegnative dichiarazioni politiche (si penso all’entusiasmo con cui alcuni nostri leader hanno annunciato la svolta per la tutela dei diritti dei lavoratori) e complessi problemi tecnici. È giusto che si discuta di come attuare una Direttiva comunitaria – seppure il nostro Paese non rientra nel perimetro dei destinatari della stesso – ma per farlo bisogna smontare alcuni luoghi comuni di grande successo che non rispondono alla realtà mal’intero(come ha messo in evidenza Renato Brunetta oggi sul Corriere della Sera, citando i dati pubblicati da ADAPT, uno dei più rigorosi istituti di ricerca sul lavoro e le relazioni industriali del nostro ...