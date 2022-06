Lazio, Lotito: «Ho abituato troppo bene i tifosi. I laziali sono particolari, i romanisti si accontentano» (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo le parole di Ciro Immobile sono arrivate anche quelle del presidente Lotito in casa Lazio. Se il bomber ha promesso amore eterno ai colori biancocelesti, il patron è tornato a... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 10 giugno 2022) Dopo le parole di Ciro Immobilearrivate anche quelle del presidentein casa. Se il bomber ha promesso amore eterno ai colori biancocelesti, il patron è tornato a...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : #Lazio, #Lotito attacca: 'Laziali abituati troppo bene, tifosi #Roma sono diversi. Vinto Supercoppa contro #Inter… - sportface2016 : #Lazio, Corriere della Sera: 'Unico club non in regola con l'indice di liquidità, #Lotito attende l'esito del ricor… - LeastSquares71 : @TrueStoryX10 @CruzLazio Non è proprio così. Se Lotito versa 15 mln €, vengono rimossi tutti i vincoli al mercato.… - Cinzietta_io : Quando si parla del gestore mi vengono sempre in mente le parole di Nello Governato .'La Lazio è una cosa troppo gr… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Lotito: “I tifosi della Lazio? Li ho abituati troppo bene. I romanisti sono diversi, per loro la Roma si ama e non si… -