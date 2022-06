L'avversario resta bloccato nel traffico: il piccolo Edoardo rifiuta la medaglia a tavolino, lo aspetta e vince sul campo (Di venerdì 10 giugno 2022) E' proprio vero che i sentimenti migliori e genuini li dimostrano i bambini . La storia di Edoardo , 10 anni, lo dimostra. Il piccolo atleta di kickboxing , che di cognome fa Ferrari , - si legge sul ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 giugno 2022) E' proprio vero che i sentimenti migliori e genuini li dimostrano i bambini . La storia di Edoardo , 10 anni, lo dimostra. Ilatleta di kickboxing , che di cognome fa Ferrari , - si legge sul ...

