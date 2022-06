Pubblicità

lifestyleblogit : Lavrov: 'Britannici condannati a morte secondo leggi Donetsk' - - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Lavrov: su condanna a morte britannici decidono leggi Dpr #ucraina #guerra #russia #kiev #putin #zelensky #severodone… - italiaserait : Lavrov: “Britannici condannati a morte secondo leggi Donetsk” - GiovanniCaglio : #Lavrov, su condanna a morte britannici decidono leggi Dpr. #vladthemad finirà in pace e nel conforto della sua fam… - LocalPage3 : Lavrov: 'Britannici condannati a morte secondo leggi Donetsk' -

...Sullo scacchiere anche la condanna a morte spiccata nei confronti di due combattentiin ... ha detto. 'Al momento tutti i processi si basano sulla legislazione della Repubblica ...Così il ministro degli Esteri russo Serghei, come riporta la Tass, rispetto alla via diplomatica come soluzione al conflitto in Ucraina. Ore 12.05 - La decisione sui militarie ...(Adnkronos) – I due cittadini britannici ed il cittadino marocchino sono stati condannati a morte sulla base delle leggi dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo ha sottolineato il ...La Russia torna ad attaccare la Nato e lo fa con il ministro degli Esteri Sergei Lavrov. "È diventato chiaro a tutti ...