Lavoro, sanità, energia, clima. Ecco tutte le bugie di Draghi (Di venerdì 10 giugno 2022) Un lungo intervento. Per affrontare tutti i temi "caldi" vista la guera in Ucraina e tutto ciò che ne deriva soprattutto in termini non solo umanitari, ma anche economici. Così si potrebbe sintetizzare quanto accaduto ieri a Parigi nella sede dell'Ocse durante il discorso di apertura del premier italiano Mario Draghi alla Conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (qui il video). Buona parte degli impegni presi dal premier Draghi all'Ocse sono lontani dal vero La ministeriale di quest'anno è presieduta infatti proprio dall'Italia. I ministri hanno dibattuto sul tema "Il futuro che vogliamo: politiche migliori per la prossima generazione e una transizione sostenibile". Ed è proprio di questo che si è parlato e di cui ha parlato il nostro premier. Se non fosse per un piccolo dettaglio che dettaglio non è: ...

