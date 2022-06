Laurea e secondo posto al Golden Gala nell’asta: la magia di Roberta Bruni (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – Una delle migliori prestazioni azzurre di un Golden Gala da ricordare. Brava, bravissima Roberta Bruni (Carabinieri), che ha scritto la più bella performance in una gara di Diamond League, arrivando seconda a pari merito con la medagliata olimpica Holly Bradshaw (4,60) e superando la campionessa olimpica di Tokyo Katie Nageotte, riservandosi anche un tentativo al record italiano a 4,75 dopo due errori a 4,70. In precedenza, due indecisioni a 4,50 ma gara ripresa con determinazione e splendido 4,60 al primo tentativo, nel giorno della Laurea. Vince la statunitense Sandi Morris, 4,81 per la nuova world lead della specialista più in forma in queste settimane. Ottava l’altra azzurra in pedana, Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), 4,40 e tre errori a 4,50. Come per la Bellò, il miglior piazzamento di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – Una delle migliori prestazioni azzurre di unda ricordare. Brava, bravissima(Carabinieri), che ha scritto la più bella performance in una gara di Diamond League, arrivando seconda a pari merito con la medagliata olimpica Holly Bradshaw (4,60) e superando la campionessa olimpica di Tokyo Katie Nageotte, riservandosi anche un tentativo al record italiano a 4,75 dopo due errori a 4,70. In precedenza, due indecisioni a 4,50 ma gara ripresa con determinazione e splendido 4,60 al primo tentativo, nel giorno della. Vince la statunitense Sandi Morris, 4,81 per la nuova world lead della specialista più in forma in queste settimane. Ottava l’altra azzurra in pedana, Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), 4,40 e tre errori a 4,50. Come per la Bellò, il miglior piazzamento di ...

Pubblicità

aujourdtaek : ma secondo voi è una follia dare un esame il giorno stesso della scadenza per la laurea? - ImP_yrN : Secondo voi nei prossimi 4 anni di università potrò recuperare per avere un bel voto di laurea? Quest’anno sono in… - itsdif_ : Mia sorella è andata alla laurea (all’università) del fidanzato (va anche a casa sua, più di un anno insieme) e ora… - MartaFe52222098 : @chiarodilunam @thisismaneskin @vicdeangelisss @daviddamiano99 @ethantweetskin @ThommyRaggi Prima di tutto, congrat… - leonardo_vilona : @massidipa L'argomento è molto interessante, per me bisognerebbe lavorare su due livelli. Il primo è la formazione… -