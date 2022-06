L'annuncio del Manchester United: sei giocatori lasceranno il club (Di venerdì 10 giugno 2022) Manchester (Inghilterra) - Massiccia rivoluzione in casa Manchester United . I 'Red Devils' salutano ben sei giocatori con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: dopo l' addio di Paul Pogba che ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 giugno 2022)(Inghilterra) - Massiccia rivoluzione in casa. I 'Red Devils' salutano ben seicon contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: dopo l' addio di Paul Pogba che ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Nonostante una multa di 7.000 euro inflittagli dall'Ispettorato del Lavoro, il titolare di un negozio di abbigliame… - _Morik92_ : #Pogba-#Juve, ultime curve in arrivo e poi dritti insieme fino al traguardo finale. Qualche dettaglio da sistemare,… - RobertoBurioni : Questo applauso senza fine del pubblico non è per un cantante o per un attore ma per l’annuncio dei risultati otten… - SOYER50861678 : @Robert_Zef @FABI0TRP2punt0 @90Christian1 @HungryMarcio Di Marzio è super affidabile.Oltretutto so che un giocatore… - Max_Alle : RT @CharlyMatt: Il titolare dei magazzini Dal Sasso, multato dall'Ispettorato del Lavoro per 7.000 euro per l'annuncio 'cercansi commesse d… -