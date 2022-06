L’anno prossimo la scuola inizierà il 19 settembre, l’assessore Aricò firma nuovo calendario (Di venerdì 10 giugno 2022) In Sicilia il nuovo anno scolastico inizierà lunedì 19 settembre e si concluderà sabato 10 giugno 2023, per un totale di 204 giorni di scuola. Ad annunciarlo il neo assessore regionale all’Istruzione Alessandro Aricò, che stamattina, come primo atto del suo mandato, ha firmato il decreto predisposto dal competente dipartimento. “Mi sembra doveroso, oggi che è l’ultimo giorno di scuola – afferma l’esponente l’assessore all’istruzione – comunicare ai presidi delle istituzioni dell’Isola e alle famiglie il nuovo calendario scolastico. Nella scelta delle date abbiamo valutato le peculiarità della Sicilia e le sue condizioni climatiche. Negli ultimi anni infatti – continua – L’anno scolastico è partito ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 10 giugno 2022) In Sicilia ilanno scolasticolunedì 19e si concluderà sabato 10 giugno 2023, per un totale di 204 giorni di. Ad annunciarlo il neo assessore regionale all’Istruzione Alessandro, che stamattina, come primo atto del suo mandato, hato il decreto predisposto dal competente dipartimento. “Mi sembra doveroso, oggi che è l’ultimo giorno di– afferma l’esponenteall’istruzione – comunicare ai presidi delle istituzioni dell’Isola e alle famiglie ilscolastico. Nella scelta delle date abbiamo valutato le peculiarità della Sicilia e le sue condizioni climatiche. Negli ultimi anni infatti – continua –scolastico è partito ...

ElettraLambo : Quest anno non ho il pezzo estivo raga???? non si balla sarà per l anno prossimo??????????????????????? - sportface2016 : #Chelsea, Dt #Cech: 'Non mi aspetto l'addio di #Lukaku. Penso che farà una grande stagione l'anno prossimo qui' - FiorinoLuca : Gli Internazionali BNL d’Italia ottengono l’upgrade dall’ATP: Il Masters 1000 di Roma presenterà, a partire dall’a… - unascenastrana : Cercare casa per l’anno prossimo is a full time job nonché una grandissima fonte di ansia - Jack_8000 : RT @borghi_claudio: Hahahaha ?? L'unica fonte di acquisti per i nostri titoli è la bce MA CHISSÀ COSA PUÒ SUCCEDERE SE LA BCE SMETTE DI COMP… -