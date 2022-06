LanciaFL1e Vittorialo | “Tentativo” è il primo Ep

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 10 giugno 2022) ROMA – Oggi esce nei digital store “”, ilEP di LanciaFL1 e, prodotto dalla stessa Vittoria Locurcio e cantato da Federico Lancia. Mix e master sono di Armando Monetti., non è solo il nome dell’EP ma è il concetto di tutto il progetto e di come è nato nel periodo buio della pandemia. Il lavoro è iniziato dalla costruzione di uno studio per registrare: FL1STUDIO. L’EP contiene 5 brani in cui si ironizza la società capitalista con “Il risultato”; si parla di un mondo sempre più armato con “Pace”; viene ridicolizzato lo status symbol delle automobili con “Matiz blu”; si affronta l’apatia e l’industria musicale con “Terrapiattista”; l’esperienza scolastica e i sogni con “La sveglia”. LanciaFL1 è autore e interprete, genere Hip-Hop e cantautorato lo-fi, classe 2001, di Roma. ...