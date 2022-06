L’allarme di Kiev | «Abbiamo quasi finito le munizioni | dipendiamo solo dalle armi dell’Occidente»

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 giugno 2022) «Questa è una guerra di artiglieria, e in termini di artiglieria stiamo perdendo. Tutto ora dipendeche l’Occidente ci dà».arriva dal vice capo dell’intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky, che al Guardian dice: «L’Ucraina ha un pezzo di artiglieria ogni 15 pezzi russi. I nostri partner occidentali ci hanno consegnato il 10 per cento di quanto dovevano». Il vicecapo dell’intelligence militare continua: «Stiamo utilizzando tra i 5 e i 6 mila proiettili al giorno,tutte le, e stiamo usando i proiettili 155 standard Nato. L’Europa ci sta consegnando anche proiettili di calibro inferiore, ma la quantità di consegne si sta riducendo». Secondo Skibitsky, anche la Russia è in difficoltà: «Stanno utilizzando ...