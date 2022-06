L'addio di Elisabetta (Di venerdì 10 giugno 2022) La regina Elisabetta ha brillato durante il suo Giubileo di Platino, ma i sudditi sanno di aver assistito all'ultimo, grande spettacolo della monarchia nell'era elisabettiana Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 giugno 2022) La reginaha brillato durante il suo Giubileo di Platino, ma i sudditi sanno di aver assistito all'ultimo, grande spettacolo della monarchia nell'era elisabettiana

Advertising

iltirreno : LO STRAZIO DOPO LA TRAGEDIA - Aveva frequentato fino all’anno scorso le scuole medie in via Garigliano e quest’anno… - vogue_italia : L'addio di Elisabetta II: quale sarà il futuro della royal family? ?? - infoitcultura : L'addio di Elisabetta II e il futuro della royal family. Che succede adesso? - ParliamoDiNews : Elisabetta II, il Giubileo è forse l`addio di un regno in decadenza #elisabettaII #giubileo #granbretagna… - pattychiari65 : ELISABETTA TRA IL TRIONFO E L’ADDIO L’articolo di Antonio Caprarica sul Corriere del Ticino -