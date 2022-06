La tv russa attacca ancora la Gran Bretagna | ' Fucilare | impiccare o squartare i prigionieri britannici'

(Di venerdì 10 giugno 2022)una provocazione contro per la tv. Su Roussya 1, mentre si parla dei duecondannati a morte, il conduttore, il fedelissimo di Putin , Vladimir Solovyov , si chiede ...

Pubblicità

RaiNews : Dura lettera aperta della russa Lasitskene, campionessa olimpionica e mondiale, contro il presidente del Comitato o… - manuelcristaldi : RT @RaiNews: Dura lettera aperta della russa Lasitskene, campionessa olimpionica e mondiale, contro il presidente del Comitato olimpico int… - freesoul978 : Dura lettera aperta della russa Lasitskene, campionessa olimpionica e mondiale, contro il presidente del Comitato o… - slopis55 : RT @RaiNews: Dura lettera aperta della russa Lasitskene, campionessa olimpionica e mondiale, contro il presidente del Comitato olimpico int… - paolobucci68 : ECCO L'EX COMANDANTE DI UN RAMO DELLA FLOTTA RUSSA NEL MAR NERO CHE ATTACCA #PUTIN #Alibekov già nel 2018 aveva att… -

ilmessaggero.it

Le liste di centrodestra, guidate da Angelo Cima, hanno ospitato mercoledì sera Daniela Santanchè e Romano Ladopo che in precedenza era stata soprattutto la Lega a muoversi tramite incontri ...... Moscagli aiuti occidentali, Kiev "ricuce" strade e binari 4 giugno - Severodonetsk, le ... l'Armata è caduta in trappola 3 giugno - Ucraina, il peso del fattore umano nell'offensivain ... Tv russa attacca la Gran Bretagna, Solovyov: «Fucilare, impiccare o squartare i prigionieri britannici» La Russia torna ad attaccare la Nato e lo fa con il ministro degli Esteri Sergei Lavrov. "È diventato chiaro a tutti ...Ancora una provocazione contro per la tv russa. Su Roussya 1, mentre si parla dei due prigionieri britannici condannati a morte, il conduttore, il fedelissimo di Putin, ...