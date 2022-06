La storia della lista civetta “Povero Gabbiano” per le elezioni a Vietri di Potenza (Di venerdì 10 giugno 2022) Sembra la Fiera dell’Est cantata da Angelo Branduardi: prima la (lista) civetta, poi la lista (Povero) Gabbiano. Accade a Vietri di Potenza, un piccolo Comune della Basilicata che il prossimo 12 giugno sarà chiamato alla scelta della nuova amministrazione locale. Il risultato del voto, però, sembra essere scontato: dovrebbe arrivare, infatti, la riconferma di Christian Giordano nel ruolo di primo cittadino. Perché questa sicurezza? Perché oltre alla sua lista, non si è presentato nessun altro contendente. L’unico (non) ostacolo è rappresentato da una lista satellite chiamata “Povero Gabbiano insieme”, con tanto di citazione di un verso del vecchio brano di Gianni ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Sembra la Fiera dell’Est cantata da Angelo Branduardi: prima la (, poi la. Accade adi, un piccolo ComuneBasilicata che il prossimo 12 giugno sarà chiamato alla sceltanuova amministrazione locale. Il risultato del voto, però, sembra essere scontato: dovrebbe arrivare, infatti, la riconferma di Christian Giordano nel ruolo di primo cittadino. Perché questa sicurezza? Perché oltre alla sua, non si è presentato nessun altro contendente. L’unico (non) ostacolo è rappresentato da unasatellite chiamata “insieme”, con tanto di citazione di un verso del vecchio brano di Gianni ...

