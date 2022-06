La storia del kimono in mostra al Met di New York: l’abito giapponese incontra l’Occidente (Di venerdì 10 giugno 2022) Life&People.it Il kimono, l’abito tradizionale giapponese in esposizione al Metropolitan Museum of Art di New York. La nascita di questo vestito risale a quasi 1300 anni fa, nel tempo si è evoluto tanto, arricchendosi, fino ad arrivare alla versione che conosciamo oggi. La mostra kimono Style: inaugurata il 7 giugno sarà visitabile fino a febbraio 2023 nelle gallerie del Met di New York. Il kimono giapponese con oltre sessanta esemplari di abiti, dipinti, stampe e arti decorative permetterà agli spettatori di capire la storia del vestito immergendosi completamente nella cultura nipponica; si potranno anche riscoprire e approfondire le tecniche di tessitura, tintura e il famoso ricamo. La particolarità di questo ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 10 giugno 2022) Life&People.it Iltradizionalein esposizione al Metropolitan Museum of Art di New. La nascita di questo vestito risale a quasi 1300 anni fa, nel tempo si è evoluto tanto, arricchendosi, fino ad arrivare alla versione che conosciamo oggi. LaStyle: inaugurata il 7 giugno sarà visitabile fino a febbraio 2023 nelle gallerie del Met di New. Ilcon oltre sessanta esemplari di abiti, dipinti, stampe e arti decorative permetterà agli spettatori di capire ladel vestito immergendosi completamente nella cultura nipponica; si potranno anche riscoprire e approfondire le tecniche di tessitura, tintura e il famoso ricamo. La particolarità di questo ...

