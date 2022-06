La stagione del non lavoro (Di venerdì 10 giugno 2022) Il record di giovani che non studiano né lavorano o che percepiscono il reddito di cittadinanza. Ma anche i salari che restano bassi per un carico fiscale eccessivo. Sarà un’altra estate difficile per il Paese che non trova manodopera. Cala sull’italica condizione come una sentenza senza appello un aforisma di Milton Friedman: «Se tu paghi la gente che non lavora e la tassi quando lavora, non esser sorpreso se produci disoccupazione». L’economista americano fu l’ispiratore di Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e ai Cinque stelle prima maniera andava di traverso. Luigi Di Maio, oggi compassato ministro degli Esteri, il 28 settembre del 2018 si affacciò dal balcone di Palazzo Chigi - in Italia peraltro i balconi non portano benissimo - contornato dai suoi ministri e vice gridando: «Oggi aboliamo la povertà». Avevano varato il reddito di cittadinanza che poi si è allargato anche alla ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 giugno 2022) Il record di giovani che non studiano né lavorano o che percepiscono il reddito di cittadinanza. Ma anche i salari che restano bassi per un carico fiscale eccessivo. Sarà un’altra estate difficile per il Paese che non trova manodopera. Cala sull’italica condizione come una sentenza senza appello un aforisma di Milton Friedman: «Se tu paghi la gente che non lavora e la tassi quando lavora, non esser sorpreso se produci disoccupazione». L’economista americano fu l’ispiratore di Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e ai Cinque stelle prima maniera andava di traverso. Luigi Di Maio, oggi compassato ministro degli Esteri, il 28 settembre del 2018 si affacciò dal balcone di Palazzo Chigi - in Italia peraltro i balconi non portano benissimo - contornato dai suoi ministri e vice gridando: «Oggi aboliamo la povertà». Avevano varato il reddito di cittadinanza che poi si è allargato anche alla ...

