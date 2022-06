La ricca Milano delle povere periferie (Di venerdì 10 giugno 2022) La città dei grattacieli, di spazi hi-tech, delle settimane di moda e design... Occuparsi di quartieri ai margini, invece, costa fatica e rende meno politicamente. Milano locomotiva del Paese. Ormai quotidianamente è ciò che appare sui cosiddetti giornaloni e soprattutto in questo periodo con le varie «week» che vanno dalla moda all’architettura fino al design. Ormai non c’è settimana che non se ne celebri una insieme ai grattacieli, ai nuovi quartieri per super ricchi, nuovi Laboratori della Scala, nuova Biblioteca europea. Tutto bene. Chi produce ricchezza va premiato e se Milano è una città che produce ricchezza le va riconosciuto certamente come un merito, e non come un demerito da chi attinge per i propri giudizi all’invidia sociale, male antico del nostro Paese. Noi con tutto questo non c’entriamo niente, la nostra riflessione è ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 giugno 2022) La città dei grattacieli, di spazi hi-tech,settimane di moda e design... Occuparsi di quartieri ai margini, invece, costa fatica e rende meno politicamente.locomotiva del Paese. Ormai quotidianamente è ciò che appare sui cosiddetti giornaloni e soprattutto in questo periodo con le varie «week» che vanno dalla moda all’architettura fino al design. Ormai non c’è settimana che non se ne celebri una insieme ai grattacieli, ai nuovi quartieri per super ricchi, nuovi Laboratori della Scala, nuova Biblioteca europea. Tutto bene. Chi produce ricchezza va premiato e seè una città che produce ricchezza le va riconosciuto certamente come un merito, e non come un demerito da chi attinge per i propri giudizi all’invidia sociale, male antico del nostro Paese. Noi con tutto questo non c’entriamo niente, la nostra riflessione è ...

Pubblicità

DaniTarzaniello : @Claudel_IT @dhomash @milanecon più che dal ginocchio secondo me dal culo, a Roma siete pieni di immondizia per str… - sbatecaz : @lanaturafa @creeestina Una casa ed una vita del genere costano. Se non hai introiti alti e regolari sarà solo una… - FundsPeople_it : ?? Al via #FundsPeopleOnStage, Il futuro sostenibile del risparmio gestito, il nostro secondo evento in presenza al… - gianninastar14 : @albemutti Sono d’umore perfido perchè sono rimasta a Milano! Oggi ho organizzato un bel pranzettino in terrazzo p… - PisciacaneCrl : @Corriere @7Corriere La Milano ricca e ricchiona. -