"La regina ha accettato". Colpaccio di Milly Carlucci per Ballando con le stelle (Di venerdì 10 giugno 2022) Per Iva Zanicchi è un periodo impegnativo. Infatti la nota cantante, oltre a partecipare alle trasmissioni tv, è in giro per l'Italia per promuovere la sua ultima fatica letteraria intitolata Un altro giorno verrà edito da Rizzoli. Si tratta di un romanzo il cui protagonista è Attilio, il capostipite della famiglia Vezzoli: è una saga familiare popolata da personaggi di straordinaria volontà e dignità, animati al tempo stesso dal desiderio di conquistare il futuro e da un profondo attaccamento alle proprie radici. Inoltre Iva Zanicchi ha già annunciato che questa estate sarà in tour nelle migliori città italiane per cantare le sue più belle canzoni. Tra le varie città si esibirà anche a Forte dei Marmi il 6 agosto e a Benevento il 26 dello stesso mese. Insomma tanti impegni per una delle cantanti più amate e apprezzate dal pubblico. Impegni a cui ben presto se ne aggiungerà un ...

