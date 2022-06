La Regina Elisabetta nega a Harry e Meghan la foto con la piccola Lilibet: ecco perché (Di venerdì 10 giugno 2022) I tabloid britannici non hanno alcun dubbio: la Regina non ha concesso a Harry e Meghan la foto con la piccola Lilibet, secondogenita dei Sussex, per un preciso motivo. The Queen non hai mai autorizzato il nipote a dare alla bimba il nomignolo che usavano proprio per lei quando era bambina. E sì che i Sussex ci tenevano non poco: fotografo pronto a scattare le immagini che poi avrebbero fatto il giro del mondo. Ma lo staff della Corona ha spiegato ai due che nell’incontro tra Elisabetta II e la loro famiglia non era prevista alcuna documentazione foto o video. Siamo bel lontani, se i tabloid la raccontano giusta, da una riconciliazione. E anzi, questo spiegherebbe perché Harry e Meghan ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) I tabloid britannici non hanno alcun dubbio: lanon ha concesso alacon la, secondogenita dei Sussex, per un preciso motivo. The Queen non hai mai autorizzato il nipote a dare alla bimba il nomignolo che usavano proprio per lei quando era bambina. E sì che i Sussex ci tenevano non poco:grafo pronto a scattare le immagini che poi avrebbero fatto il giro del mondo. Ma lo staff della Corona ha spiegato ai due che nell’incontro traII e la loro famiglia non era prevista alcuna documentazioneo video. Siamo bel lontani, se i tabloid la raccontano giusta, da una riconciliazione. E anzi, questo spiegherebbe...

