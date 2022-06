La premiata biglietteria Cariello ai magistrati

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 10 giugno 2022) di PEPPE RINALDI «È arduo codificare l’indipendenza. Occorrono certo la terzietà e l’imparzialità ma occorre anche che terzietà e imparzialità siano assicurate sotto il profilo dell’apparenza. Il giudice ad esempio dovrebbe consumare i suoi pasti in assoluta solitudine». L’autore della frase si chiamava Piero Calamandrei e tanto basti a chiudere qui il discorso sull’autorevolezza della fonte. Uno dei nostri padri della patria, in questo caso, faceva riferimento aigiudicanti e, se tanto ci dà tanto, il senso non equivoco del suo pensiero raddoppia se parliamo del pubblico ministero: deve essere e apparire indipendente il giudice, dovrà essere e apparire indipendente ancor di più il procuratore della repubblica, il pubblico ministero, cioè la pubblica accusa nelle sue varie articolazioni gerarchiche, funzionali e personali. E questo varrà sia se coltivi ...