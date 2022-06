La Lega sul commercio 'Disorganizzazione e clamorosi ritardi' - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 10 giugno 2022) "Il bilancio della fiera per la festa patronale non è stato quello che molti si aspettavano dopo i lunghi mesi del Covid. Il centro di Cascina si sta svuotando, molti negozi hanno chiuso e quelli che ... Leggi su lanazione (Di venerdì 10 giugno 2022) "Il bilancio della fiera per la festa patronale non è stato quello che molti si aspettavano dopo i lunghi mesi del Covid. Il centro di Cascina si sta svuotando, molti negozi hanno chiuso e quelli che ...

Advertising

PietroMazzara : De Siervo, ad della Lega Serie A, difende Dazn: 'Offerta DAZN in linea con altri grandi OTT in Europa'. Peccato che… - peppeprovenzano : Se i salari sono fermi, se dilaga il precariato, la sinistra ha le sue colpe. Ora sul lavoro dobbiamo andare fino i… - fattoquotidiano : Salvini e Meloni firmano la tregua sul palco di Verona. Restano i fronti caldi tra la Lega e Fdi: la partita veneta… - dianacaggiano : RT @neXtquotidiano: GRANE PADANE La Lega piazza il suo logo sul #GranaPadano per fare propaganda a #Piacenza - nthroot : Io nel, nel dubbio, mi butto sul Granarolo Quattrocento ?? La Lega a Piacenza distribuisce Grana Padano con l'adesi… -