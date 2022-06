La guerra in Ucraina spinge il nazionalismo alimentare (Di venerdì 10 giugno 2022) Dal primo giugno, Nuova Delhi consente alle imprese locali di esportare zucchero solo dietro permesso ufficiale del governo. La misura è stata adottata per «mantenere la disponibilità interna e la stabilità dei prezzi dello zucchero» e secondo quanto previsto resterà in vigore fino al 31 ottobre, ha dichiarato il governo indiano lo scorso 24 maggio. Non è cosa da poco se si considera che l’India nel 2020 è stata il secondo maggiore produttore mondiale di zucchero appena dopo il Brasile e il primo esportatore di zucchero raffinato, secondo i dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Il bando all’esportazione dello zucchero ha seguito di poco il divieto all’esportazione del grano, di cui il Paese asiatico è il secondo produttore al mondo, deciso a metà maggio. Le autorità indiane giustificano queste scelte alla luce della necessità di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 giugno 2022) Dal primo giugno, Nuova Delhi consente alle imprese locali di esportare zucchero solo dietro permesso ufficiale del governo. La misura è stata adottata per «mantenere la disponibilità interna e la stabilità dei prezzi dello zucchero» e secondo quanto previsto resterà in vigore fino al 31 ottobre, ha dichiarato il governo indiano lo scorso 24 maggio. Non è cosa da poco se si considera che l’India nel 2020 è stata il secondo maggiore produttore mondiale di zucchero appena dopo il Brasile e il primo esportatore di zucchero raffinato, secondo i dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Il bando all’esportazione dello zucchero ha seguito di poco il divieto all’esportazione del grano, di cui il Paese asiatico è il secondo produttore al mondo, deciso a metà maggio. Le autorità indiane giustificano queste scelte alla luce della necessità di ...

