La guerra ibrida di Putin ha come obiettivo il nostro cervello (Di venerdì 10 giugno 2022) La guerra guerreggiata all’Ucraina è stata preceduta ed è accompagnata da una guerra cognitiva. Una “infowar” che la Russia ha combattuto contro l’Occidente, e di cui è stata obiettivo anche l’Italia. Divampano ora le polemiche sui simpatizzanti o propagandisti di Putin, e sul fatto se sia o no legittimo fare “liste di proscrizione”, ma ad esempio fu la Polizia Postale ad accertare che la notte tra il 27 e il 28 maggio 2018 si erano attivati all’improvviso 400 profili twitter, fino ad allora dormienti, per scatenare con centinaia di messaggi di insulti e richieste di impeachment del presidente Mattarella. E il tutto era stato ricondotto alla cosiddetta “Fabbrica di Troll”: quella Internet Research Agency con sede al numero 55 di Via Savushkina a San Pietroburgo, che impiega decine di persone per immettere contenuti sui ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 10 giugno 2022) Laguerreggiata all’Ucraina è stata preceduta ed è accompagnata da unacognitiva. Una “infowar” che la Russia ha combattuto contro l’Occidente, e di cui è stataanche l’Italia. Divampano ora le polemiche sui simpatizzanti o propagandisti di, e sul fatto se sia o no legittimo fare “liste di proscrizione”, ma ad esempio fu la Polizia Postale ad accertare che la notte tra il 27 e il 28 maggio 2018 si erano attivati all’improvviso 400 profili twitter, fino ad allora dormienti, per scatenare con centinaia di messaggi di insulti e richieste di impeachment del presidente Mattarella. E il tutto era stato ricondotto alla cosiddetta “Fabbrica di Troll”: quella Internet Research Agency con sede al numero 55 di Via Savushkina a San Pietroburgo, che impiega decine di persone per immettere contenuti sui ...

adolfo_urso : RT @FrancescoBechis: Russia, disinformazione e dossieraggi inventati. Parla Urso (Copasir) Intervista al presidente del Copasir @adolfo_ur… - therealtommaso : @Agenzia_Ansa Bhe, ad esempio è un pagliaccio perché ha fatto sfilare una colonne di militari russi in Italia, per… - Marco_Di_Liddo : @emmevilla È una classica forma economica e commerciale di guerra ibrida. Non mi stupisco e non dovremmo stupirci o… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Il bollettino sulla minaccia ibrida non è un'attività iniziata con la guerra in Ucraina è un'attività che nasce addirittura p… - Enrico65579728 : RT @RaiNews: Il bollettino sulla minaccia ibrida non è un'attività iniziata con la guerra in Ucraina è un'attività che nasce addirittura p… -