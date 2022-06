La guerra e il repower dell’Unione Europea

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 10 giugno 2022) Di Alessia Potecchi* L’impatto dellasi fa sentire sull’andamento della crescita economica. La Commissioneha certificato che le stime per per la crescita per l’anno in corso sono in ribasso sia nell’UE che nell’euro zona. È prevista una crescita del PIL del 2,7% e del 2,3% nel 2023 mentre ad inizio anno era previsto un + 4% e il 2,8%, 2,7% nell’area dell’euro. Per l’Italia abbiamo una crescita del 2,4% rispetto al 4,1% che era il dato di febbraio e 1,9% nel 2023 rispetto a quanto previsto in precedenza che era il 2,3%. L’inflazione è attestata intorno al 6% in area euro così come per l’Italia. Il tutto e’ condizionato ovviamente dall’andamento e dal prolungarsi della. Occorre utilizzare al meglio le risorse europee previste dal Next Generation EU e attuare il PNRR in tutti i suoi ...