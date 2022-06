“La Grecia usi la testa”: un nuovo fronte di tensioni internazionali | Stavolta davvero in piena Europa (Di venerdì 10 giugno 2022) Parole di fuoco quelle rivolte dal presidente turco alla Grecia a poche ore dall’avvio dell’esercitazione Efeso-2022. Le tensioni internazionali si stanno avvicinando sempre più anche all’Italia Alta tensione a poche centinaia di chilometri dall’Italia. È di queste ore il minaccioso messaggio che il presidente turco Erdogan ha rivolto in modo decisamente esplicito alla Grecia; la scintilla che ha scatenato il tutto è scaturita dall’avvio dell’esercitazione Efeso-2022 considerata la più grande manovra che l’esercito di Ankara ha pianificato nel corso del 2022, con almeno 10mila uomini di aeronautica, marina ed esercito pronti a prendervi parte. La Turchia fa la voce grossa con la Grecia: il messaggio di Erdogan (Fonte Twitter)E Recep Tayyip Erdogan ci ha tenuto, nel corso di un discorso ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 10 giugno 2022) Parole di fuoco quelle rivolte dal presidente turco allaa poche ore dall’avvio dell’esercitazione Efeso-2022. Lesi stanno avvicinando sempre più anche all’Italia Alta tensione a poche centinaia di chilometri dall’Italia. È di queste ore il minaccioso messaggio che il presidente turco Erdogan ha rivolto in modo decisamente esplicito alla; la scintilla che ha scatenato il tutto è scaturita dall’avvio dell’esercitazione Efeso-2022 considerata la più grande manovra che l’esercito di Ankara ha pianificato nel corso del 2022, con almeno 10mila uomini di aeronautica, marina ed esercito pronti a prendervi parte. La Turchia fa la voce grossa con la: il messaggio di Erdogan (Fonte Twitter)E Recep Tayyip Erdogan ci ha tenuto, nel corso di un discorso ...

