La Germania aumenta il salario minimo | 12 euro all' ora da ottobre

(Di venerdì 10 giugno 2022) Inilsalirà fino a 12all'ora. Lo ha stabilito quest'oggi il Bundesrat, la camera alta tedesca dove sono rappresentati i Lander, approvando un provvedimento che era stato promesso dal cancelliere Olaf Scholz durante l'ultima campagna elettorale. In questo momento ilnel paese è fissato a 9,82all'ora. Il primo luglio salirà a 10,45, per poi stabilizzarsi a 12a partire da. La misura dovrebbe riguardare diversi milioni di persone. Oltre a ricalcolare il, la legge prevede che per i cosiddetti mini-jobs il compenso massimo sia portato da 450 a 520. La decisione si inserisce in un ...